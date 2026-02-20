Сегодня Институт законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан совместно с Национальной академической библиотекой провели масштабный экспертный круглый стол на тему: «Конституционная реформа 2026 года: модернизация политической системы и новые правовые институты», передает BAQ.KZ.

Мероприятие объединило ведущих экспертов страны, руководителей центральных государственных органов, депутатов Парламента, членов, судейского корпуса, а также видных ученых-правоведов.

В ходе заседания участники детально рассмотрели взаимосвязь конституционных новелл с модернизацией политической системы. В фокусе внимания экспертов оказались такие важнейшие преобразования, как переход к однопалатному Парламенту – Курултаю, создание Қазақстан Халық Кеңесі, введение в систему государственного управления института Вице-Президента, а также укрепление человекоцентричности государства через расширенные гарантии прав и свобод граждан.

В своих выступлениях участники отметили, что реформа 2026 года закладывает прочный фундамент для обновления архитектуры государственной власти. Эксперты также подчеркнули исключительное значение глубокого научного и аналитического сопровождения происходящих изменений, что необходимо для их успешной интеграции в правовую систему страны без коллизий и противоречий.

По итогам мероприятия разрабатываются практические рекомендации для законодателей, научного сообщества и государственных институтов. Эти предложения будут способствовать эффективной и системной реализации конституционных новелл в национальное законодательство.