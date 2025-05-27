В столице прошёл круглый стол на тему "Закон и порядок: гарантия общественной стабильности". Мероприятие было организовано Общественным фондом "QAMQOR-ASTANA" при поддержке Управления по делам религий столицы, передаёт BAQ.KZ.

Особенностью дискуссии стало участие представителей молодёжных крыльев религиозных объединений. Это, по словам руководителя Управления по делам религий Кайроллы Кушкали, важный шаг в сторону расширения диалога и укрепления гражданской ответственности:

"В обществе укрепляются ценности справедливости, формируется новый менталитет, повышается правовая культура. Участие молодёжи в подобных встречах способствует развитию взаимопонимания и общественного доверия", — отметил он.

Во время круглого стола представители ведомства напомнили участникам о действующем законодательстве в сфере религии. Руководитель отдела по работе с религиозными объединениями Султанбейбарс Басир подробно разъяснил положения Закона РК от 11 октября 2011 года "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", а также нормы Кодекса об административных правонарушениях.

Участники сошлись во мнении, что активное вовлечение молодёжи в общественные и религиозные инициативы способствует укреплению правопорядка, развитию терпимости и повышению правосознания.