В Астане обсудили пути укрепления правопорядка через религию
В Астане прошёл круглый стол о роли религии и молодёжи в общественной стабильности.
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В столице прошёл круглый стол на тему "Закон и порядок: гарантия общественной стабильности". Мероприятие было организовано Общественным фондом "QAMQOR-ASTANA" при поддержке Управления по делам религий столицы, передаёт BAQ.KZ.
Особенностью дискуссии стало участие представителей молодёжных крыльев религиозных объединений. Это, по словам руководителя Управления по делам религий Кайроллы Кушкали, важный шаг в сторону расширения диалога и укрепления гражданской ответственности:
"В обществе укрепляются ценности справедливости, формируется новый менталитет, повышается правовая культура. Участие молодёжи в подобных встречах способствует развитию взаимопонимания и общественного доверия", — отметил он.
Во время круглого стола представители ведомства напомнили участникам о действующем законодательстве в сфере религии. Руководитель отдела по работе с религиозными объединениями Султанбейбарс Басир подробно разъяснил положения Закона РК от 11 октября 2011 года "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", а также нормы Кодекса об административных правонарушениях.
Участники сошлись во мнении, что активное вовлечение молодёжи в общественные и религиозные инициативы способствует укреплению правопорядка, развитию терпимости и повышению правосознания.
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