29 октября 2025 года в столичном Доме дружбы прошла Международная научная конференция "Роль посредничества в урегулировании социальных и межэтнических конфликтов", передает BAQ.KZ.

Мероприятие приурочено к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Координатор Центра этномедиации столичной Ассамблеи народа Казахстана Роза Бекишева отметила, что при Доме дружбы активно действует Центр этномедиации, в который входят профессиональные и общественные медиаторы этнокультурных объединений.

"Медиаторы Ассамблеи народа Казахстана проводят системную и результативную работу по укреплению межэтнического согласия и предупреждению социальных напряжений, способствуя формированию устойчивой атмосферы доверия и взаимопонимания в обществе", — рассказала она.

В конференции приняли участие ведущие ученые, эксперты, представители государственных и общественных организаций из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Болгарии и других стран. Модератором заседания выступил председатель Совета этномедиации Ассамблеи народа Казахстана города Астаны Сымбат Шакиров.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель руководителя Управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова. Она подчеркнула важность развития института медиации в Казахстане и отметила роль Ассамблеи как ключевой площадки для формирования культуры диалога и доверия между этносами.

Председатель Республиканского совета этномедиации АНК Шерзод Пулатов в своем выступлении акцентировал внимание на комплексном характере медиации:

"Сегодня мы развиваем этномедиацию как одно из важнейших направлений.

Медиация — это все, что связано с взаимопониманием, согласием и урегулированием конфликтов между людьми.

Хочу отметить, что сами по себе примирительные практики не являются чем-то новым для нашего общества. В нашей истории старшие поколения всегда пользовались методами мирного урегулирования: когда возникали разногласия между соседями, семьями или внутри общины, все решалось при участии уважаемых людей, старейшин. Проведение таких конференций подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.

Подобные круглые столы дают возможность обменяться опытом, найти новые подходы и укрепить взаимодействие между участниками", - подчеркнул он.

По итогам конференции было отмечено, что Казахстан сохраняет статус международного центра устойчивого межэтнического согласия, а Ассамблея народа Казахстана города Астаны продолжает оставаться ведущим институтом общественной дипломатии, формирующим новые модели мирного сосуществования в условиях глобальных вызовов.