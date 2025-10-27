В Астане обсудили внедрение цифровых технологий в управление водными ресурсами
В Астане прошел региональный тренинг, посвящённый цифровизации управления водными ресурсами в сельском хозяйстве.
Мероприятие организовали Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ) при поддержке Исламского банка развития (ИБР), передаёт BAQ.KZ.
Участниками стали депутаты Сената, представители региональных исполнительных органов, научных организаций, а также делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Турции. Среди экспертов — специалисты из ICARDA и Международного института водного управления (IWMI).
В рамках тренинга представители Государственного управления гидротехнических сооружений Турции (DSİ) презентовали цифровую платформу SUTEM для мониторинга орошения, а Министерство водных ресурсов Узбекистана — систему SRBISA, использующую данные для планирования ирригации.
Казахстанские эксперты из РГП "Казводхоз", Информационно-аналитического центра водных ресурсов и акиматов рассказали о практическом применении спутникового мониторинга, цифрового учета водопользования и оптимизации распределения воды.
По итогам дискуссий участники определили ключевые направления сотрудничества:
развитие и внедрение цифровых технологий в управлении водными ресурсами;
обмен региональными данными и передовыми практиками трансграничного водопользования;
повышение квалификации специалистов отрасли.
"Цифровизация в сфере ирригации и водного менеджмента — это не просто технологический тренд, а необходимый шаг к устойчивому развитию сельского хозяйства и экономики", — подчеркнул вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.
