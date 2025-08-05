В Астане объявлен дополнительный набор машинистов для LRT
Обучение будет бесплатным.
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City Transportation Systems (CTS) объявило о начале дополнительного набора операторов поездов для обслуживания линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане, передает BAQ.KZ.
Согласно информации компании, претендентам предлагается официальное трудоустройство, бесплатное обучение и получение международного сертификата на право управления поездами LRT. Обучение проходит в Астане и длится до восьми месяцев.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование в области железнодорожного транспорта, стаж не менее 3 лет в должности машиниста или не менее 5 лет помощником машиниста и готовность к сменному графику.
В обязанности операторов входит обеспечение безопасности пассажиров, контроль технического состояния поезда, а также мониторинг автоматизированной системы управления.
Сейчас 29 будущих операторов LRT проходят обучение в китайском Тяньцзине. Их подготовка завершается к началу тестовых поездок в сентябре. Обучение проходит в рамках контракта с подрядчиком проекта.
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