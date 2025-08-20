В Астане ограничат движение на нескольких улицах
Пересечение улицы Мунайтпасова с проспектами Жумабаева и Абылай хана будет перекрыто на ремонт.
Сегодня, 22:37
31Фото: pixabay.com
Столичное управление транспорта сообщает о ремонте дорожного покрытия на пересечении улицы К. Мунайтпасова с проспектами М. Жумабаева и Абылай хана, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В связи с этим движение на данном участке будет частично ограничено в ночное время:
-
с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа,
-
с 23:00 21 августа до 06:00 22 августа.
Днём проезд по перекрёстку останется открытым.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.
