Столичное управление транспорта сообщает о ремонте дорожного покрытия на пересечении улицы К. Мунайтпасова с проспектами М. Жумабаева и Абылай хана, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В связи с этим движение на данном участке будет частично ограничено в ночное время:

с 23:00 20 августа до 06:00 21 августа,

с 23:00 21 августа до 06:00 22 августа.

Днём проезд по перекрёстку останется открытым.