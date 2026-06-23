В Астане временно ограничат движение на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

Как сообщают в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ограничения связаны с проведением дорожных работ и будут действовать с 23 по 24 июня 2026 года. На этот период движение автотранспорта на отдельных участках будет полностью перекрыто.

В частности, будет закрыт правоповоротный съезд с проспекта Мангилик Ел на улицу Сыганак в направлении улицы Туркестан, а также правоповоротный съезд со стороны улицы Туркестан в направлении улицы Достык.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в схеме движения.

Ранее сообщалось, что в Астане на полгода перекроют участок улицы Алматы.