В Астане на полгода перекроют участок улицы Алматы

В Астане с 20 июня будет полностью перекрыт участок улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения продлятся до конца 2026 года.

Как сообщили в акимате столицы, перекрытие связано с реализацией проекта по строительству транспортного тоннеля на улице Алматы между проспектом Мәңгілік Ел и улицей Сауран.

При этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан сохранится. Для удобства автомобилистов и пешеходов на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.