В Астане на полгода перекроют участок улицы Алматы
С 20 июня в Астане перекроют участок улицы Алматы от Акмешит до Туркестан. Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля и продлятся до конца года.
Сегодня 2026, 17:26
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Сегодня 2026, 17:26Сегодня 2026, 17:26
136Фото: BAQ.KZ
В Астане с 20 июня будет полностью перекрыт участок улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Ограничения продлятся до конца 2026 года.
Как сообщили в акимате столицы, перекрытие связано с реализацией проекта по строительству транспортного тоннеля на улице Алматы между проспектом Мәңгілік Ел и улицей Сауран.
При этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан сохранится. Для удобства автомобилистов и пешеходов на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
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