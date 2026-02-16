В Астане ограничат движение на улице Сокпакбаева до середины марта
46Фото: pixabay.com
С 17 февраля по 15 марта в столице будет организовано движение по одной стороне улицы Б. Сокпакбаева на участке от улицы Ш. Бейсековой до АЗС «Аурика», передает BAQ.KZ.
Ограничение связано с проведением работ по устройству инженерных сетей в рамках городского проекта.
Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов, и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением строительных работ.
