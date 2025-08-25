  • 25 Августа, 15:07

В Астане ограничат движение с использованием военной техники

Дороги закроют из-за визита Короля Иордании.

Сегодня, 13:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане ограничат движение с использованием военной техники Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
113

В связи с официальным визитом Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна в Казахстан 26-27 августа на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, передает BAQ.KZ.

Подготовка к визиту предусматривает использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, Вооружённых Сил РК, включая военную авиацию и технику.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с обеспечением безопасности во время международного события.

Самое читаемое

Наверх