В связи с официальным визитом Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна в Казахстан 26-27 августа на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, передает BAQ.KZ.

Подготовка к визиту предусматривает использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, Вооружённых Сил РК, включая военную авиацию и технику.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с обеспечением безопасности во время международного события.