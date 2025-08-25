В Астане ограничат движение с использованием военной техники
Дороги закроют из-за визита Короля Иордании.
Сегодня, 13:43
В связи с официальным визитом Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна в Казахстан 26-27 августа на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств, передает BAQ.KZ.
Подготовка к визиту предусматривает использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, Вооружённых Сил РК, включая военную авиацию и технику.
Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с обеспечением безопасности во время международного события.
