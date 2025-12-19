В Астане ограничат движение транспорта из-за праздничного зажжения елок
Сегодня, 14:50
Фото: Акимат Астаны
19 декабря во всех шести районах Астаны одновременно зажгутся более 40 новогодних елок. Для жителей и гостей столицы также будут организованы праздничные концерты и развлекательные активности, передает BAQ.KZ.
В связи с мероприятиями на время празднований будет временно ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена". Под ограничения попадут улица со стороны Ледового дворца "Алау" и улица вдоль восточной стороны стадиона.
Ограничения начнут действовать за несколько часов до зажжения елок и будут сняты после завершения всех мероприятий. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
