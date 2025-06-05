В Астане определили места для проведения жертвоприношения на Курбан айт
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В этом году празднование Курбан айта в Казахстане пройдет с 6 по 8 июня. В столице определены места для совершения жертвоприношения, передает BAQ.KZ.
По информации Духовного управления мусульман Казахстана 6 июня в 6:00 утра во всех мечетях города будет совершен Айт-намаз.
Жертвоприношения в специально отведённых местах в Астане будут проводиться с 8:00 до 18:00.
По предложениям районных акиматов в 2025 году определены следующие 5 мест для проведения обряда жертвоприношения:
Район "Байқоңыр":
- Рынок "Жайлау" — шоссе Алаш, ул. Ц-313;
- Рынок "Big Шанхай" — шоссе Алаш, 34/6 (за рынком "Көк базар");
- Рынок "Баракат" — ул. А-369, здание №10;
- Крестьянское хозяйство "Шаушен" — шоссе Алаш, 136Б.
Район "Алматы": мясной цех "Ет-Хан" — жилой массив "Железнодорожный", ул. Ақжар, 20.
Акимат Астаны совместно с городским представительством ДУМК и соответствующими государственными органами ведёт подготовительную и организационную работу.
Также в дни празднования Курбан айт будет круглосуточно работать Call-центр "109" для консультирования населения по вопросам жертвоприношений и другим актуальным темам.
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