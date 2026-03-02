2 марта 2026 года в лицее Nurorda города Астаны состоялась церемония награждения победителей республиканской интеллектуальной олимпиады «Ана тілі», передает BAQ.KZ.

В этом году проект прошёл во второй раз при поддержке Министерства науки и высшего образования РК, по инициативе Международного общества «Қазақ тілі» и при организации международного общественного фонда «Білім-Инновация».

В торжественном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты, меценаты, предприниматели и активисты, поддерживающие развитие казахского языка.

В отборочном этапе олимпиады участвовали более 2000 учащихся 9-11 классов из всех регионов страны. По итогам отбора в республиканский этап вышли 64 команды - 192 школьника, показавшие лучшие результаты. В финале участники соревновались по трём направлениям: «Пікірсайыс» (дебаты), «Тілшілер» (репортёры) и «Білімпаздар» (эрудиты).

Обладателем Гран-при стала команда «Үшарыс» из Туркестанской области. Кроме того, 14 ученикам 11-х классов были вручены образовательные гранты ведущих высших учебных заведений страны. Казахский национальный педагогический университет имени Абая и Казахский национальный женский педагогический университет выделили по пять грантов, Университет SDU - два гранта, Университет Narxoz и Coventry University Kazakhstan - по одному гранту.

Команды также были отмечены в номинациях «Үздіктер» (Лучшие), «Озаттар» (Передовые), «Мықтылар» (Сильнейшие) и «Белсенділер» (Активные).

В состав жюри вошли учёные-филологи, представители лицеев «Білім-Инновация», опытные методисты и известные литераторы.

Основная цель олимпиады - широкая популяризация казахского языка среди молодёжи, развитие его как языка науки и образования, а также повышение читательской грамотности и культуры письма. Международное общество «Қазақ тілі» оказывает методическую поддержку учителям и организует профессиональные площадки для сторонников развития языка.

«Наша главная цель - открыть путь и предоставить новые возможности талантливым ученикам, проявляющим интерес к слову, литературе и языку. Наряду с этим мы уделили внимание повышению привлекательности предмета «Казахский язык» и демонстрации его интеллектуального потенциала. Мы уверены, что эта олимпиада усилит интерес молодежи к родному языку», – отметил Президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы.

По словам организаторов, проект направлен на стимулирование глубокого изучения казахского языка и укрепление его статуса как престижного интеллектуального языка. Олимпиаду планируется проводить ежегодно.