В Астане определили пять площадок для жертвоприношения на Курбан айт

Власти Астаны утвердили специальные площадки, где жители смогут провести обряд жертвоприношения в дни празднования Курбан айта. Об этом сообщили в столичном акимате.

В районе Байконур для проведения обряда определены рынки «Шанхай», «Баракат» и «Жайлау», а также крестьянское хозяйство «Шаушен». В районе Алматы жертвоприношение разрешено проводить на территории мясного цеха «Ет-Хан» в жилом массиве Железнодорожный.

В акимате подчеркнули, что проведение обряда в других местах не допускается.

Праздничный айт-намаз во всех мечетях столицы начнётся 27 мая в 06:00. Обряд жертвоприношения будет проводиться ежедневно с 07:00 до 18:00 в течение всех дней праздника.

Также жителям напомнили о необходимости соблюдать санитарные требования. Отходы после убоя животных необходимо утилизировать в установленном порядке — выбрасывать их в контейнеры для бытового мусора запрещено.