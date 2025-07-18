Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал бывшего педагога одного из детских садов столицы виновной в жестоком обращении с малолетним воспитанником, передает BAQ.KZ. Женщину осудили по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК. Следствием установлено, что в январе и феврале 2025 года воспитательница неоднократно применяла физическую силу к ребёнку: на видеозаписях зафиксированы удары, толчки и иные грубые действия, вызвавшие у малыша слёзы и физическую боль. Вина подсудимой была подтверждена записями, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить 80 часов общественных работ и запретить работу с детьми, применив амнистию. Подсудимая вину признала полностью, просила строго не наказывать. Потерпевшая сторона настаивала на более тяжкой квалификации и требовала компенсацию, — сообщили в суде.

Суд, учитывая наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении и положительную характеристику, назначил 80 часов общественных работ. Однако, в связи с амнистией, наказание отменено. Иск о компенсации удовлетворён частично.