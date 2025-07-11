16 июля во Дворце школьников имени Аль-Фараби в Астане состоится масштабная ярмарка вакансий, организованная аппаратом акима района Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Посетителям предложат свыше 2000 вакансий от 80 работодателей различных отраслей - от производственных предприятий до учреждений образования и сферы услуг. Компании будут напрямую презентовать свои предложения, а соискатели смогут пообщаться с представителями HR-отделов и оставить резюме на месте.

Кроме того, на ярмарке пройдут консультации от специалистов программы Joltap, Управления занятости и социальной защиты Астаны, а также представителей финансовых и социальных институтов. Они расскажут о доступных мерах поддержки, программах трудоустройства и возможностях переквалификации.

Мероприятие начнется в 15:00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби по адресу проспект Б. Момышулы, 5. Участие свободное, организаторы приглашают всех желающих найти работу или узнать больше о текущем рынке труда в столице.