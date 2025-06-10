До конца текущего года в Астане планируют ввести в эксплуатацию 15 школ и 11 детских садов, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

По словам градоначальника, развитие социальной инфраструктуры — один из приоритетов. В текущем году особый акцент сделан на школы, детские сады, а также инженерные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города.

"С 2017 года в столице не строили государственных детсадов. Мы возобновили этот процесс. Определили земельные участки, подвели инженерные сети и начали строительство", — отметил Касымбек.

Что построят в 2025 году:

11 детских садов, которые создадут почти 3 000 мест: 5 садов на 1 500 мест — за счёт бюджета, 4 сада на 1 094 места — за счёт частных инвестиций, детсад на 185 мест — в жилом комплексе, модернизированное здание на 120 мест.

15 новых школ — в рамках национального проекта и с привлечением частных инвестиций.

Для сравнения, в прошлом учебном году было открыто 24 учебных заведения, из них 16 — в рамках нацпроекта "Комфортная школа".

Кроме того, город активно развивает инженерную инфраструктуру:

Построены газовые теплоисточники, станция питьевой воды НФС-3, строятся подстанция "Арай", гидротехнические сооружения в районе Тельмана и сети канализации. Всё это, по словам акима, даст городу "тепло, воду и электричество".