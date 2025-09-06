Делегация Международного университета Астана посетила Пекин с официальным визитом, в ходе которого состоялась встреча с руководством Пекинского университета языка и культуры (BLCU), передаёт BAQ.KZ.

На площадке Казахстанско-Китайского делового совета в присутствии министра образования Республики Казахстан Саясата Нурбека президент AIU Серик Ирсалиев и президент BLCU Дуан Пэн подписали дополнительное соглашение о запуске магистерских программ в филиале BLCU в Астане, работающем на базе AIU.

"Документ предусматривает открытие магистратуры по направлениям "International Chinese Language Education" и "International Affairs". Реализация этих программ позволит выстроить в филиале сквозную систему подготовки специалистов от foundation и бакалавриата до магистратуры, а в перспективе — и докторантуры. Это значительно укрепит позиции университета в образовательном пространстве Центральной Азии и придаст ему статус полноценного научно-образовательного центра", - заверили в министерстве науки и высшего образования Казахстана.

В новом учебном году филиал BLCU в Астане уже принял 150 слушателей программ изучения китайского языка и 80 студентов бакалавриата по направлениям международного китайского языкознания и международных отношений.

Подписание соглашения стало важным этапом в развитии казахстанско-китайского сотрудничества в сфере образования и подтвердило успешную деятельность филиала в столице Казахстана.