В Астане откроют магистратуру Пекинского университета языка и культуры
Филиал BLCU в Астане уже принял 150 слушателей программ изучения китайского языка.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Делегация Международного университета Астана посетила Пекин с официальным визитом, в ходе которого состоялась встреча с руководством Пекинского университета языка и культуры (BLCU), передаёт BAQ.KZ.
На площадке Казахстанско-Китайского делового совета в присутствии министра образования Республики Казахстан Саясата Нурбека президент AIU Серик Ирсалиев и президент BLCU Дуан Пэн подписали дополнительное соглашение о запуске магистерских программ в филиале BLCU в Астане, работающем на базе AIU.
"Документ предусматривает открытие магистратуры по направлениям "International Chinese Language Education" и "International Affairs". Реализация этих программ позволит выстроить в филиале сквозную систему подготовки специалистов от foundation и бакалавриата до магистратуры, а в перспективе — и докторантуры. Это значительно укрепит позиции университета в образовательном пространстве Центральной Азии и придаст ему статус полноценного научно-образовательного центра", - заверили в министерстве науки и высшего образования Казахстана.
В новом учебном году филиал BLCU в Астане уже принял 150 слушателей программ изучения китайского языка и 80 студентов бакалавриата по направлениям международного китайского языкознания и международных отношений.
Подписание соглашения стало важным этапом в развитии казахстанско-китайского сотрудничества в сфере образования и подтвердило успешную деятельность филиала в столице Казахстана.
Самое читаемое
- Мурат Нуртлеу появился на публике после слухов о задержании
- Нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает 126-летие
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Учителя не готовы, дети страдают: родители рассказали правду об инклюзивном образовании в Казахстане
- Школьница покончила с собой в Алматы