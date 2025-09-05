В Астане открылась выставка, посвящённая Тарасу Шевченко
Проект реализован в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.
В Национальном музее Казахстана открылась выставка "Кобзарь в казахской степи: переплетение истории и судьбы". Экспозиция подготовлена Мангистауским областным историко-краеведческим музеем имени Абиша Кекилбайулы при поддержке Министерства культуры и информации РК, передаёт BAQ.KZ.
Проект реализован в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана. Выставка посвящена творчеству и жизни Тараса Шевченко — выдающегося украинского поэта, писателя, художника и общественного деятеля, чья судьба тесно связана с казахской землёй.
Посетителям представлены материалы о пребывании Шевченко в Казахстане, а также элементы этнографического наследия украинского народа. Организаторы отмечают, что цель проекта — показать историко-культурные связи двух народов и популяризировать наследие поэта в новом контексте.
Выставка продлится до 20 сентября 2025 года.
