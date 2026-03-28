В Астане открыли коррекционный класс после вмешательства прокуратуры
Прокуратура района Байконыр в Астане приняла меры по защите прав детей с особыми образовательными потребностями.
Поводом для проверки стало обращение, в рамках которого установили, что группа учащихся с особыми образовательными потребностями обучалась в обычных классах без создания необходимых условий и без участия профильных специалистов, передает BAQ.KZ.
Как отметили в прокуратуре, дети проходили обучение без сопровождения дефектологов, логопедов и педагогов-психологов, что противоречит требованиям законодательства.
«Такие нарушения лишали детей возможности получать образование с учётом их индивидуальных особенностей и потребностей», - отметили в ведомстве.
По акту прокурорского надзора в одной из школ столицы был открыт специальный коррекционный класс, оснащенный необходимым оборудованием и укомплектованный квалифицированными специалистами. Принятые меры позволили восстановить нарушенные права учащихся и создать условия для их полноценного обучения, развития и социальной адаптации.
В надзорном органе подчеркнули, что работа по защите прав несовершеннолетних продолжается.
«Работа прокуратуры района по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, продолжается на системной основе», - сообщили в прокуратуре.
