В Астане открылся первый зарубежный кампус Cardiff University

В столице состоялось торжественное открытие Cardiff University Kazakhstan. Это первый зарубежный кампус Cardiff University и единственный представитель Russell Group в Центральной Азии. Событие стало важным шагом в развитии международного образования и укреплении стратегического партнёрства между Казахстаном, Великобританией и Уэльсом, передаёт BAQ.KZ.

На церемонии присутствовали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, посол Великобритании в Казахстане Её Превосходительство Салли Аксворти, президент и вице-канцлер Cardiff University профессор Венди Ларнер, а также представители университетов и партнёрских организаций. Президент и вице-канцлер Cardiff University Венди Ларнер подчеркнула значимость события.

"Для меня большая честь открыть филиал Cardiff University в Астане, Казахстан. Это первый международный кампус Cardiff University. Мы с нетерпением ожидаем приёма нашей первой когорты академически сильных студентов уже в этом месяце. Мы стали первым университетом из Russell Group, открывшим кампус в Казахстане. Это важный шаг в реализации наших глобальных амбиций", — рассказала Венди Ларнер.

По её словам, открытие стало возможным благодаря поддержке коллег и партнёров, а также Правительства Казахстана.

"Наше присутствие, я надеюсь, станет началом долгих и плодотворных отношений с Казахстаном и его народом", — добавила она.

Главный операционный директор Cardiff University и председатель Совета директоров Cardiff University Kazakhstan д-р Пола Сандерсон отметила:

"Как исследователь в области транснационального образования (TNE), я редко встречала столь амбициозную и комплексную стратегию, какую реализовал Саясат Нурбек в Казахстане. Эта стратегия позиционирует Казахстан не только как региональный, но и как международный образовательный хаб", — поделилась Пола Сандерсон.

Посол Великобритании в Казахстане Салли Аксворти назвала открытие новой страницей в сотрудничестве двух стран:

"Для меня большая честь принимать участие в торжественном открытии Cardiff University здесь, в Астане. Открытие знаменует новую страницу в сотрудничестве Великобритании и Казахстана в сфере образования, предоставляя казахстанским студентам доступ к академическому опыту мирового уровня", —рассказал Салли Аксворти.

Cardiff University входит в число ведущих исследовательских вузов Великобритании, объединённых в Russell Group. Университет занимает 181-е место в QS World University Rankings 2026 и 22-е место в рейтинге Complete University Guide 2026.

С сентября 2025 года кампус в Астане начнёт обучение студентов по программам бакалавриата в сферах компьютерных наук, бизнес-менеджмента, гражданского строительства и геологии. Все занятия будут проходить на английском языке, а преподавать будут академики Cardiff University и Cardiff University Kazakhstan.

Торжественное открытие сопровождалось культурной программой: гости попробовали национальные казахские и валлийские сладости, услышали традиционную валлийскую музыку на арфе и насладились номерами, объединяющими культурные элементы обеих стран.