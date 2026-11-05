В Астане открылся ситуационный центр для контроля водных ресурсов страны
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В Астане появился Ситуационный центр водных ресурсов, который должен помочь Казахстану лучше ориентироваться в ситуации с водными ресурсами и быстрее принимать решения.
Центр открылся на базе НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Его главная задача — собирать и анализировать данные о водных ресурсах, чтобы профильные ведомства могли оперативно оценивать обстановку.
Одна из заметных деталей нового центра — видеостена из восьми экранов. Но за техническим оснащением стоит куда более масштабная задача: объединить разрозненную информацию и превратить ее в инструмент для управления водными ресурсами.
Фундамент для этой работы уже создан. Национальная информационная система водных ресурсов, разработанная по поручению Главы государства за счет грантовых средств, введена в промышленную эксплуатацию. В нее внесены сведения более чем о 23 тысячах водных объектов. Система включает 15 модулей и связана с 12 ведомственными информационными системами.
Кроме того, в цифровой формат перевели весь процесс предоставления услуг в сфере водопользования — от подачи заявки до оплаты за потребленную воду.
Вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов подчеркнул, что для грамотного управления водными запасами недостаточно призывать к бережному потреблению. Нужны точные данные о том, сколько воды есть в стране, в каком она состоянии и как используется.
«Сегодня важно не только бережно использовать воду, но и иметь точную информацию о ее наличии, состоянии и использовании», — отметил он.
По словам вице-министра, при поддержке Германии, Швейцарии и GIZ удалось оснастить ситуационный центр необходимой техникой. Следующий этап — расширение его возможностей, наполнение информацией и внедрение новых решений.
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