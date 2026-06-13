В Астане открыт новый Центр провинции Цзянсу в Центральной Азии

В столице Казахстана состоялся Форум по торгово-экономическому сотрудничеству «Китай (провинция Цзянсу) – Казахстан», объединивший представителей государственных органов и деловых кругов двух стран. Диалоговая площадка стала важным этапом в расширении стратегического партнерства между двумя странами. В рамках мероприятия Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев и Секретарь партийного комитета провинции Цзянсу г-н Синь Чжансин обсудили перспективы инвестиционного взаимодействия и официально объявили об открытии Центра провинции Цзянсу в Центральной Азии.

Сегодня отношения между Казахстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Благодаря стратегическому курсу глав государств, Китай на протяжении многих лет остается одним из крупнейших торговых партнеров РК. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордных 49 млрд долларов США. При этом Казахстан является ключевым партнером Китая в регионе: на нашу страну приходится почти 60% всего товарооборота КНР с Центральной Азией.

«Благодаря стратегическому видению лидеров наших государств сотрудничество стало важным фактором устойчивого экономического роста и развития региональной взаимосвязанности. Сегодня мы приглашаем бизнес провинции Цзянсу к реализации совместных проектов в промышленности, агропереработке, нефтегазохимии и цифровых технологиях. Уверен, что открытие Центра Цзянсу в Астане станет логическим продолжением нашей совместной работы и инструментом для формирования новых производственных цепочек», - отметил на форуме министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

В ходе мероприятия казахстанская сторона представила инвестиционный потенциал страны и пригласила компании провинции Цзянсу к реализации совместных проектов, в том числе в вопросах возобновляемой энергетики, электронной коммерции и транспортно-логистической сфере.

Одним из ключевых итогов форума стало решение о расширении логистического сотрудничества, включая реализацию нового контейнерного проекта в порту Актау, который станет частью единой логистической цепочки «от двери – до границы». Также стороны договорились о диверсификации казахстанского экспорта: планируется увеличить поставки в Цзянсу пшеницы, мяса и меда.

Особое внимание на форуме было уделено провинции Цзянсу – одному из мощнейших индустриальных центров мира, чья промышленность составляет 4% от мирового объема. На сегодняшний день компании из Цзянсу уже реализуют в Казахстане 63 инвестиционных проекта, что составляет 47% от общего объема инвестиций провинции в страны Центральной Азии.

«Китай и Казахстан – близкие друзья и надежные партнёры с общей судьбой. Между нами установлены уникальные стратегические партнёрские отношения. Наши экономики взаимодополняют друг друга, и я вижу огромный потенциал для удвоения торговых показателей. Мы намерены развивать новые точки роста в таких сферах, как искусственный интеллект, «зелёная» экономика и электронная коммерция, обеспечивая надежные гарантии для двусторонних инвестиций», - подчеркнул секретарь партийного комитета провинции Цзянсу г-н Синь Чжансин.

Центр Цзянсу в Центральной Азии в Астане станет единым сервисным хабом для китайских компаний, предоставляя услуги консалтинга, выставочную деятельность и поддержку в сфере электронной коммерции «Шелкового пути».

По итогам форума стороны подтвердили заинтересованность в развитии инвестиционного сотрудничества, создании совместных производств и расширении торгово-экономических связей.