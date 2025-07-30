В Астане продолжаются масштабные работы по благоустройству и развитию городской инфраструктуры, передает BAQ.KZ. Как сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram, в 2025 году планируется обновить около 50 улиц общей протяжённостью 58 км, построить 12,5 км новых дорог и благоустроить 170 дворов и общественных пространств. Одновременно в городе высадят более миллиона зелёных насаждений.

Среди ключевых объектов — строительство транспортной развязки на пересечении улицы Ш. Бейсековой и проспекта Тлендиева, реконструкция улиц Бухар Жырау, Кайсенова, Айтеке би, Акан серы и Мухамедханова. На части объектов уже ведутся работы, некоторые завершатся до конца года, другие — в 2025-м.

На сегодняшний день полностью отремонтированы 32 улицы общей протяжённостью 36 км. Среди них: проспект Абылай хана, улицы Сейфуллина, Жумабаева, Фахд бен Абдул Азиз, Талапкер и другие. Еще на девяти улицах продолжается реконструкция. Все работы охватывают районы по всей столице.