В Астане ожидается резкое похолодание
Спасатели обратились к горожанам с предупреждением.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ночью 21 декабря синоптики прогнозируют в Астане резкое понижение температуры воздуха до –25-27 °С мороза. В связи с этим спасатели обратились к астанчанам и напомнили о мерах безопасности в зимний период, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям строго соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Информацию о штормовых предупреждениях, ухудшении погодных условий, а также о закрытии автомобильных дорог на территории города рекомендуется отслеживать посредством СМС-оповещений, интернет-ресурсов и социальных сетей.
Кроме того, спасатели обращают внимание граждан на опасность выхода на лёд, который в зимний период ещё не полностью окреп, и призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах.
Также необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности в частном жилом секторе.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.
Самое читаемое
- В Мангистау полицейские не могут оплатить аренду за жилье
- 10 из 12 дачных массивов вокруг Талдыкоргана обеспечили инфраструктурой
- Победа в Дубае: студентка из Караганды рассказала о золоте Азиатских Пара игр
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО
- Украина впервые атаковала танкер "теневого флота" России в Средиземном море