В Астане перевернулась скорая
Инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях.
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На пересечении проспектов Туран и Ұлы Дала в Астане произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Hyundai столкнулся с каретой скорой помощи, передает BAQ.KZ. Удар был настолько сильным, что медицинский транспорт опрокинулся на бок прямо посреди дороги, вызвав замешательство среди водителей и прохожих.
В результате аварии пострадали двое человек. К счастью, после медицинского осмотра их состояние оказалось удовлетворительным, и пострадавшие были отпущены домой.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии - в том числе, соблюдались ли правила дорожного движения обеими сторонами и двигалась ли карета скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками.
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