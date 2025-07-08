На пересечении проспектов Туран и Ұлы Дала в Астане произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Hyundai столкнулся с каретой скорой помощи, передает BAQ.KZ. Удар был настолько сильным, что медицинский транспорт опрокинулся на бок прямо посреди дороги, вызвав замешательство среди водителей и прохожих.

В результате аварии пострадали двое человек. К счастью, после медицинского осмотра их состояние оказалось удовлетворительным, и пострадавшие были отпущены домой.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии - в том числе, соблюдались ли правила дорожного движения обеими сторонами и двигалась ли карета скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками.