В Астане полицейские спасли пенсионера от телефонных мошенников
Пожилой мужчина собирался перевести деньги злоумышленникам.
Сегодня, 07:10
Фото: Polisia.kz
В Астане удалось предотвратить попытку телефонного мошенничества благодаря внимательности жителя столицы и оперативным действиям сотрудника полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Очевидец заметил, что пожилой мужчина собирается перевести деньги неизвестным лицам по телефону, и сразу сообщил об этом в полицию. На место прибыл полицейский Улыкбек Жумагулов, который лично переговорил с мошенниками и пресёк их действия. Пенсионера доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В полиции выразили благодарность жителю, проявившему бдительность и активную гражданскую позицию.
В столичном ДП напомнили горожанам: никогда не переводить деньги незнакомым людям и при малейших сомнениях обращаться в полицию.
