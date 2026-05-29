Критерии добросовестных MLM-компаний представили на форуме "Антиконтрафакт" в Астане

В столице в рамках XIV Международного форума "Антиконтрафакт-2026" обсудили развитие прозрачного и легального рынка MLM и реферального бизнеса, передает BAQ.KZ.



Форум традиционно стал одной из крупнейших площадок ЕАЭС по вопросам защиты интеллектуальной собственности, борьбы с контрафактом, цифрового контроля и добросовестной конкуренции. В этом году мероприятие собрало представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса и экспертного сообщества.



Почетными гостями форума стали Помощник Президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов и президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев.

В рамках форума второй год подряд прошла дискуссионная сессия "MLM без серых схем: легальность, прозрачность, доверие", посвященная рынку сетевого и реферального предпринимательства.



Как отметили участники, интерес к отрасли связан с ростом рынка прямых и реферальных продаж в странах ЕАЭС. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), совокупный объем индустрии в регионе превышает 2 млрд долларов. Крупнейшими рынками остаются Россия – около 1,36 млрд долларов и Казахстан – около 682 млн долларов.



Казахстан остается одним из ключевых рынков отрасли в ЕАЭС, а сама индустрия все глубже интегрируется с цифровой экономикой, электронной коммерцией и продажами через социальные сети.



В обсуждении приняли участие представители государственных органов, международных общественных организаций, крупных MLM-компаний, маркетплейсов и отраслевые эксперты.



Одним из главных итогов сессии стала презентация критериев добросовестных MLM-компаний, разработанных профильным комитетом Международной ассоциации "Антиконтрафакт" совместно с экспертным сообществом и представителями отрасли.



Как пояснили организаторы, критерии должны помочь потребителям и потенциальным партнерам отличать легальный бизнес от недобросовестных схем и оценивать уровень прозрачности компаний.



Система построена по принципу "светофора". В "красную зону" вошли STOP-критерии – наличие хотя бы одного из них свидетельствует о неблагонадежности компании.



Среди таких факторов:

отсутствие прозрачной финансовой отчетности;

отсутствие обязательной цифровой маркировки товаров;

отсутствие реального продукта;

признаки недобросовестных схем работы.

Полный перечень критериев будет опубликован на сайте ассоциации "Антиконтрафакт". В дальнейшем они станут основой для формирования отраслевых рейтингов MLM-компаний.

Участники дискуссии отметили, что внедрение единых критериев позволит повысить прозрачность рынка, усилить защиту потребителей и сформировать более понятные правила работы для участников отрасли.



Отдельным событием сессии стало подписание Хартии добросовестных MLM-компаний – добровольного документа, закрепляющего этические и деловые принципы работы компаний и их партнеров.

Среди ключевых принципов хартии:

отказ от недобросовестного переманивания партнеров между компаниями;

отказ от обещаний гарантированного дохода;

честная коммуникация о свойствах продукции и возможностях бизнеса.

Одними из первых готовность следовать принципам хартии подтвердили представители компании NL и другие участники отраслевой сессии.

Первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов отметил, что индустрия MLM постепенно переходит в более прозрачное и технологичное поле.

"Подписание хартии и внедрение критериев благонадежности помогают рынку уходить от “серых схем” и повышать доверие потребителей", – подчеркнул он.

Представитель компании NL Алексей Кабанов отметил, что современная MLM-компания сегодня фактически становится частью digital-экономики.

"Современная MLM-компания сегодня почти не отличается от классического бизнеса: это производство, сертификация, лаборатории, налоги, цифровые платформы, маркетинг, научная работа и контроль качества. Главное отличие модель реализации продукции: не через классическую рекламу и ритейл, а через рекомендации и партнерскую сеть. Поэтому сегодня корректнее говорить не просто о MLM, а о реферальном бизнесе", – отметил Алексей Кабанов.

По информации компании, в 2025 году к платформе NL в Казахстане присоединились более 56 тысяч человек. Только в мае 2026 года число новых партнеров и клиентов превысило 31 тысячу. Выручка ТОО "Астана стор" по итогам 2025 года составила более 21 млрд тенге, а объем налоговых отчислений в бюджет Республики Казахстан превысил 2 млрд тенге.

Алексей Кабанов подчеркнул, что MLM-рынок эволюционирует, уже нет компаний, которые развиваются только по модели прямых продаж или классического сетевого маркетинга. К примеру, NL в 2023 году перешла на прогрессивную модель реферального бизнеса, где партнеры не занимаются прямыми продажами, а получают вознаграждение за покупки, совершенных по их рекомендациям. Компания предоставляет для этого готовую инфраструктуру: продукт, IT-систему, обучение, логистику и клиентский сервис.

В ходе дискуссии участники обсудили развитие легального микропредпринимательства в странах ЕАЭС, цифровизацию отрасли и роль реферальных платформ в сфере самозанятости.



Участники подчеркнули, что в условиях трансформации рынка труда и автоматизации экономики легальные платформы сетевого и реферального бизнеса становятся одним из инструментов вовлечения населения в официальную экономику, создания дополнительных источников дохода и развития микропредпринимательства, особенно в регионах.