С 14 по 15 июня в Астане пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ.

На ярмарке будет представлена продукция казахстанских фермеров и производителей: свежие овощи и фрукты, мясо, молочные изделия, выпечка, варенье, соки и другие товары – всё по доступным ценам.

Мероприятие пройдет в торгово-развлекательном центре "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а. Ярмарка будет открыта с 10:00 до 19:00.

Также продолжает работу постоянная сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"). Она работает ежедневно в том же временном режиме.

Для удобства горожан к местам проведения ярмарок можно добраться на общественном транспорте – рядом проходят маршруты автобусов № 2, 32, 49, 50 и 73.