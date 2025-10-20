В целях предотвращения необоснованных выплат прекращена практика признания судом граждан жертвами политических репрессий без достаточных оснований, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре столицы, в текущем году пять человек пытались через суд признать себя жертвами политических репрессий, чтобы получить соответствующие льготы и выплаты.

Совместно с городским судом были изучены материалы и архивные документы, однако фактов, подтверждающих причастность заявителей к данной категории лиц, не установлено.

По ходатайству прокуратуры Астаны суд отказал в удовлетворении заявлений.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по предотвращению случаев иждивенческого и необоснованного получения социальных выплат будет продолжена.