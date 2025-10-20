В Астане пресечены попытки незаконного получения выплат жертв политических репрессий
Сегодня, 10:17
В целях предотвращения необоснованных выплат прекращена практика признания судом граждан жертвами политических репрессий без достаточных оснований, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре столицы, в текущем году пять человек пытались через суд признать себя жертвами политических репрессий, чтобы получить соответствующие льготы и выплаты.
Совместно с городским судом были изучены материалы и архивные документы, однако фактов, подтверждающих причастность заявителей к данной категории лиц, не установлено.
По ходатайству прокуратуры Астаны суд отказал в удовлетворении заявлений.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по предотвращению случаев иждивенческого и необоснованного получения социальных выплат будет продолжена.
