В Астане разоблачена преступная схема в сфере электронных госзакупок, связанная с незаконным исключением компании из реестра недобросовестных участников, передает BAQ.KZ. Прокуратурой города было зарегистрировано уголовное дело по факту уничтожения информации, что нарушает закон, согласно статье 206 УК РК.

По данным прокуратуры, расследование установило, что главный специалист АО "Центр электронных финансов" использовал служебный доступ к автоматизированной системе, чтобы незаконно исключить компанию из реестра. Организатором преступной схемы оказался директор этой самой коммерческой фирмы, который через посредника передал специалисту "Центра электронных финансов" взятку в размере 10 миллионов тенге за услуги.

Сразу после выявления преступления, в столице была активирована работа по расследованию, которую проводило ДКНБ Астаны. Следствие завершено, и материалы дела уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.