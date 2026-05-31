В Астане прогремел взрыв автомобиля: есть пострадавшие

В столичном районе "Сарыарка" на улице Касым Аманжол произошёл пожар автомобиля, в результате которого пострадали несколько человек.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, возгорание началось после того, как в машине произошёл взрыв газо-воздушной смеси. Инцидент произошёл до прибытия пожарных подразделений, после чего транспортное средство полностью охватило огнём.

В результате происшествия огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили — несколько машин получили повреждения.

Пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь на месте. Затем их доставили в медицинские учреждения. Сведения о состоянии пострадавших пока не разглашаются.

На месте происшествия работают специалисты ДЧС. Устанавливаются точные причины возгорания и взрыва.

Обстоятельства инцидента выясняются.