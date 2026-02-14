Сегодня 2026, 12:30

Онлайн-марафон «Референдум-2026», посвященный будущему Конституции, стартовал сегодня в 12:00, передаёт BAQ.KZ.

Марафон продлится с 12:00 до 18:00.

В рамках онлайн-мероприятия выступят около 100 экспертов, юристов, общественных активистов и государственных деятелей.

Трансляция ведется на платформах YouTube и Facebook республиканских телеканалов и интернет-порталов.