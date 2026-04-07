В Астане проходит заседание Правительства

90
Фото: primeminister.kz

В Астане в 10:00 в Үкімет үйі началось заседание Правительства, передает BAQ.KZ.

В повестке - вопросы развития угольной промышленности и генерации электроэнергии.

По итогам заседания запланирована пресс-конференция с участием вице-министра энергетики Сунгат Есимханов.

Заседание транслируется в онлайн-режиме на сайте PrimeMinister.kz, а также на официальных страницах Правительства в YouTube, Facebook и Telegram.

