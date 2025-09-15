В Астане прошел фестиваль Otbasy Fest ко Дню семьи
Такие инициативы важны для укрепления института семьи.
В столичном парке "Жетысу" состоялся семейный фестиваль Otbasy Fest, приуроченный ко Дню семьи в Казахстане, передает BAQ.KZ. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и информации РК, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Посольство Великобритании, Общественный фонд Senim Qogamy при поддержке акимата Астаны.
Фестиваль собрал сотни семей и превратил парк в большую праздничную площадку. Гостей ждали концерты, мастер-классы, интерактивные зоны, спортивные и творческие активности для детей. Родителям предлагали лекции и консультации специалистов по вопросам воспитания, репродуктивного здоровья и вовлеченного отцовства. Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов отметил, что такие инициативы важны для укрепления института семьи.
Уверены, что фестиваль станет хорошей традицией, способствующей поддержке молодых пар и объединению людей вокруг идеи сильной и счастливой семьи, — сказал он.
По словам организаторов, Otbasy Fest стал примером эффективного сотрудничества государства, международных организаций и гражданского общества. Мероприятие не только подарило участникам атмосферу радости и доверия, но и напомнило о ценности семейного единства и ответственного родительства.
