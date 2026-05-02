В Астане прошла монопородная выставка казахской порды собак тазы

В городе Астана в рамках международной кинологической выставки «Астана Виннер 2026» прошла монопородная выставка казахской национальной породы собак — тазы «Kazakh Tazy», передает BAQ.KZ.

В мероприятии принял участие министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев. Также в выставке приняли участие представители Международной кинологической федерации (FCI), отечественные и зарубежные кинологи, а также ценители породы тазы.

В своем выступлении министр отметил, что предварительное признание казахской тазы Международной кинологической федерацией является важным шагом в развитии национального собаководства. Он также выразил благодарность представителям федерации за поддержку в данном направлении.

Выставка уровня CACIB является одним из ключевых событий в системе международной кинологии. Мероприятие направлено на развитие племенной работы, укрепление международного сотрудничества и популяризацию национальных пород.

Особое значение имеет проведение в рамках данного события монопородной выставки «Kazakh Tazy». Это важный шаг в реализации государственной политики по сохранению и развитию национальных пород собак.

Казахская тазы — уникальное культурное и историческое наследие, формировавшееся на протяжении веков и являющееся одной из семи национальных ценностей казахского народа.

Сегодня развитию данной породы уделяется особое внимание со стороны Главы государства — Қасым-Жомарт Тоқаев. В рамках системной государственной политики совершенствуется законодательство, завершается строительство Национального центра казахских пород собак, а также утверждены долгосрочные планы по их сохранению и развитию.

Проведение подобных выставок играет важную роль в сохранении генофонда, повышении интереса к национальным породам и их продвижении на международной арене.

По итогам мероприятия участникам была выражена благодарность, а лучшие представители породы и их владельцы награждены.