В Центральном парке Астаны прошёл масштабный экофестиваль ORTA FEST, который собрал экоактивистов, защитников окружающей среды и сторонников здорового образа жизни, передает BAQ.KZ.

На одной площадке объединились более 30 городских сообществ, а также представители центров активного долголетия и молодёжных организаций.

Возле "Городских часов" установили буквы ORTA высотой более двух метров, которые участники наполняли пластиковыми бутылками и текстилем.

"Задача заключалась в том, чтобы заполнить буквы до краёв и показать: использованное сырьё может быть ценным ресурсом. Это наш общий шаг к осознанности и заботе о будущем города", - отметила продюсер фестиваля Майра Измайлова.

В этом году на ORTA FEST впервые появилась Аллея эко-арта, где были представлены произведения искусства из вторичных и экологически чистых материалов.

Также в рамках фестиваля прошёл конкурс "EcoHuman" среди художников: восемь победителей получили по 150 тысяч тенге за создание инсталляций из использованного сырья. Ярким моментом стал парад костюмов "Eco-Con" — цветочные феи раздавали лепестки, а шаманы с птицами-воронами вручали прохожим предсказания.

Фестиваль был разделён на 10 тематических зон, каждая из которых отражала ценности города.

Напомним, ранее команда агентства "FUNK" совместно с художниками и экоактивистами создала в Центральном парке арт-объект - гигантского кота из использованного сырья, который стал одной из главных фотозон столицы.