В Астане на территории реки Карасу состоялся экологический субботник в поддержку республиканской инициативы "Таза Қазақстан" и проекта Stop Musor, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Проект Stop Musor реализуется с 2020 года. Его главная цель - повышение экологической грамотности, формирование культуры ответственного потребления и утилизации отходов, а также снижение уровня замусоренности в городах страны.

Акция была приурочена к 30-летию Конституции Казахстана. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация экологических организаций Казахстана, акимат Астаны и детско-юношеская организация "Жас Ұлан".

Помимо уборки территории реки, инициатива направлена на привлечение внимания горожан к вопросам бережного отношения к окружающей среде.