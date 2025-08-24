  • 24 Августа, 23:43
В Астане прошёл экосубботник Stop Musor в рамках акции "Таза Қазақстан"

Акция была приурочена к 30-летию Конституции Казахстана.

В Астане на территории реки Карасу состоялся экологический субботник в поддержку республиканской инициативы "Таза Қазақстан" и проекта Stop Musor, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Проект Stop Musor реализуется с 2020 года. Его главная цель - повышение экологической грамотности, формирование культуры ответственного потребления и утилизации отходов, а также снижение уровня замусоренности в городах страны.

Акция была приурочена к 30-летию Конституции Казахстана. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация экологических организаций Казахстана, акимат Астаны и детско-юношеская организация "Жас Ұлан".

Помимо уборки территории реки, инициатива направлена на привлечение внимания горожан к вопросам бережного отношения к окружающей среде.

"Сегодняшний субботник проводится в рамках национальной акции "Таза Қазақстан" и приурочен к 30-летию Конституции. Экологическая осознанность начинается с простых шагов - сортировка отходов, участие в субботниках. Сегодня молодежь Астаны доказала, что готова брать на себя эту ответственность. Для нас важно, чтобы подобные акции не были разовыми, а стали традицией, формируя культуру заботы об окружающей среде", - отметила председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

