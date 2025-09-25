В Астане прошёл книжный фестиваль "KitapTime - 2025"
Мероприятие объединило издателей, писателей, художников и читателей.
В Национальной академической библиотеке состоялся традиционный IV Республиканский книжный фестиваль "KitapTime - 2025", организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал на заседаниях Национального курултая, что чтение и развитие издательского дела имеют ключевое значение для будущего страны. В этой связи фестиваль стал важной площадкой для популяризации книги, поддержки духовного и интеллектуального роста молодежи и продвижения национальных ценностей.
В мероприятии приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, зарубежных посольств, издатели, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, библиотекари и читатели столицы.
Фестиваль включал масштабную книжную ярмарку с участием отечественных и зарубежных издательств, выставки, ярмарку декоративно-прикладного искусства и насыщенную культурную программу. Среди мероприятий — этнолокация "Аул Абая", выставка, посвящённая его наследию, акция "Книга в аул", литературные игры "BOOKCROSSING" и "БИБЛИОРИНГ", велопробег, мастер-классы, художественная экспозиция и фотозона "PICNIC TIME".
"Отметим, что фестиваль "KitapTime – 2025" одновременно прошёл во всех региональных библиотеках страны, где были организованы разнообразные мероприятия в различных форматах. В этом году в рамках фестиваля было проведено 1089 мероприятий, которые охватили около 30 тысяч читателей", - говорится в сообщении ведомства.
