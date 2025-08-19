В Астане проведут забег на 5 и 10 км: участников ждут медали и розыгрыш велосипедов
В Астане пройдет массовый забег "ALMATY RUN" в рамках акции "Таза Қазақстан".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 августа в столичном "Триатлон парке" состоится массовый забег "ALMATY RUN", посвященный 30-летию Конституции Казахстана и национальной экологической кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
К участию приглашаются все желающие. Регистрация будет открыта с 07:00 до 09:00, после чего в 09:00 стартует забег. Для участников подготовлены дистанции на 5 и 10 километров.
Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия — популяризация массового спорта, формирование экологической культуры и привлечение внимания к государственным датам и ценностям.
Отмечается, что перекрытие автомобильного движения во время забега не предусмотрено.
Каждому участнику после финиша вручат памятную медаль, а также предоставят возможность поучаствовать в розыгрыше велосипедов.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане