24 августа в столичном "Триатлон парке" состоится массовый забег "ALMATY RUN", посвященный 30-летию Конституции Казахстана и национальной экологической кампании "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

К участию приглашаются все желающие. Регистрация будет открыта с 07:00 до 09:00, после чего в 09:00 стартует забег. Для участников подготовлены дистанции на 5 и 10 километров.

Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия — популяризация массового спорта, формирование экологической культуры и привлечение внимания к государственным датам и ценностям.

Отмечается, что перекрытие автомобильного движения во время забега не предусмотрено.

Каждому участнику после финиша вручат памятную медаль, а также предоставят возможность поучаствовать в розыгрыше велосипедов.