В Астане провели операцию по замене коленного сустава с участием зарубежного эксперта

В Астане состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая сложному эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Одним из ключевых событий стала операция, которую специалисты Национального научного центра травматологии и ортопедии (ННЦТО) провели совместно с профессором Джавадом Парвизи в формате прямой трансляции.

В ходе хирургического вмешательства врачи выполнили одномоментное ревизионное эндопротезирование коленного сустава при перипротезной инфекции. Операцию транслировали участникам конференции в режиме реального времени. Параллельно специалисты обсуждали клинический случай, выбранную тактику лечения и основные этапы вмешательства, отвечая на вопросы коллег.

Программа мероприятия была построена на разборе реальных клинических случаев. Участники могли напрямую задавать вопросы международным экспертам, обсуждать сложные ситуации и совместно рассматривать возможные подходы к лечению.

Почётным гостем конференции стал профессор Джавад Парвизи — один из ведущих мировых специалистов в области эндопротезирования суставов, основатель и председатель Международной консенсусной конференции по вопросам перипротезной инфекции (ICM). Он поделился опытом лечения сложных патологий суставов и послеоперационных осложнений.

В мероприятии также приняли участие ведущие травматологи-ортопеды Казахстана, Турции и России. Среди них — профессор Ибрагим Тунчай, президент Ассоциации эндопротезирования Турции, Николай Николаев, директор Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, а также Игорь Шубняков, заместитель директора НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена в Санкт-Петербурге.

Организаторами конференции выступили Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова и Казахстанская ассоциация травматологов-ортопедов.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между казахстанскими и зарубежными специалистами, обсуждения современных хирургических подходов и совершенствования методов оказания специализированной медицинской помощи.