20 марта в рамках праздничной декады «Наурызнама» в столичном клубе конного спорта и национальных видов спорта «Аргымак» состоится показательное выступление по национальным и конным видам спорта, передает BAQ.kz.

Зрители смогут увидеть популярные казахские игры: Қыз қуу, Аударыспақ, Кокпар и Теңге ілу. Кроме того, организаторы подготовили выставку казахских собак породы тазы и хищных птиц, традиционно используемых в охоте — беркутов, ительгов и ястребов.

Напомним, что День национального спорта впервые отметили в Казахстане в 2024 году. Этот праздник направлен на популяризацию национальных игр, сохранение традиционной культуры и привлечение молодежи к спорту.

Вход на показательные выступления бесплатный. Для удобства жителей до клуба «Аргымак» будут ходить автобусы №10, №302, №303 и №308.