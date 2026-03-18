В Астане пройдет День национального спорта
Зрители смогут увидеть популярные казахские игры.
Сегодня 2026, 02:29
84Фото: акимат Астаны
20 марта в рамках праздничной декады «Наурызнама» в столичном клубе конного спорта и национальных видов спорта «Аргымак» состоится показательное выступление по национальным и конным видам спорта, передает BAQ.kz.
Зрители смогут увидеть популярные казахские игры: Қыз қуу, Аударыспақ, Кокпар и Теңге ілу. Кроме того, организаторы подготовили выставку казахских собак породы тазы и хищных птиц, традиционно используемых в охоте — беркутов, ительгов и ястребов.
Напомним, что День национального спорта впервые отметили в Казахстане в 2024 году. Этот праздник направлен на популяризацию национальных игр, сохранение традиционной культуры и привлечение молодежи к спорту.
Вход на показательные выступления бесплатный. Для удобства жителей до клуба «Аргымак» будут ходить автобусы №10, №302, №303 и №308.
