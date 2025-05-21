С 30 мая по 12 июня столица Казахстана станет ареной настоящего спортивного подвига - здесь пройдут соревнования в рамках VII Параспартакиады Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. Это масштабное событие объединит около 2000 спортсменов с особыми потребностями из 19 регионов и городов страны.

В этом году Параспартакиада пройдет с расширенной географией: состязания охватят Нур-Султан, Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую и Восточно-Казахстанскую области. Семь видов спорта из семнадцати будут организованы в столице, где свою силу, выносливость и мастерство продемонстрируют 189 спортсменов, представляющих наш город.

Особое внимание приковано к дебюту: впервые в истории Параспартакиады участие примут спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Они выступят в трех дисциплинах - плавании, легкой атлетике и настольном теннисе, тем самым расширяя горизонты инклюзивного спорта в Казахстане.

Торжественная церемония открытия состоится 4 июня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова - месте, где спорт встречает силу духа. А финальная точка будет поставлена 30 июня в Усть-Каменогорске, где состоится церемония закрытия и объявление победителей.