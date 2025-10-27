С 28 октября 2025 года в Астане вновь откроют движение автотранспорта по улице Д. Кунаева - на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, на объекте завершены основные строительные работы: уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка, установлены необходимые знаки. Участок полностью готов к эксплуатации.

При этом на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.

Возобновление движения, отмечают в ведомстве, позволит улучшить транспортную связанность центральных районов столицы, снизить нагрузку на соседние улицы и сократить время в пути для автомобилистов.