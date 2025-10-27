В Астане возобновляется движение по улице Кунаева
Возобновление движения позволит улучшить транспортную связанность центральных районов столицы
Вчера, 23:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:40Вчера, 23:40
116Фото: акимат Астаны
С 28 октября 2025 года в Астане вновь откроют движение автотранспорта по улице Д. Кунаева - на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате, на объекте завершены основные строительные работы: уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка, установлены необходимые знаки. Участок полностью готов к эксплуатации.
При этом на пролетном строении и прилегающей территории продолжаются отделочные и благоустроительные работы.
Возобновление движения, отмечают в ведомстве, позволит улучшить транспортную связанность центральных районов столицы, снизить нагрузку на соседние улицы и сократить время в пути для автомобилистов.
Самое читаемое
- 100 сельских учеников пойдут в новую школу в Актюбинской области
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай