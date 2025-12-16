В Астане школьников 0–6 классов первой смены перевели на дистанционное обучение
Сегодня, 22:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
64Фото: abrakadabra.fun
В Астане часть школьников первой смены 17 декабря вновь будет учиться дистанционно, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении образования столицы.
На онлайн-формат перевели учеников с 0 по 6 классы из-за ухудшения погодных условий. Очные занятия для них временно отменены. По данным "Казгидромета", в среду в городе ожидаются снег и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, температура воздуха составит −15…−17 °C.
Самое читаемое
- Кто получит социальные выплаты к Новому году в Казахстане
- Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
- Новый график госучреждений повлиял на трафик в Астане
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- Три человека на одно место: в Минобороны нашли способ привлечь интерес к армии