  • 16 Декабря, 23:32

В Астане школьников 0–6 классов первой смены перевели на дистанционное обучение

Сегодня, 22:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
abrakadabra.fun Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
64
Фото: abrakadabra.fun

В Астане часть школьников первой смены 17 декабря вновь будет учиться дистанционно, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении образования столицы.

На онлайн-формат перевели учеников с 0 по 6 классы из-за ухудшения погодных условий. Очные занятия для них временно отменены. По данным "Казгидромета", в среду в городе ожидаются снег и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, температура воздуха составит −15…−17 °C.

Самое читаемое

Наверх