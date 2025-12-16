В Астане часть школьников первой смены 17 декабря вновь будет учиться дистанционно, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в управлении образования столицы.

На онлайн-формат перевели учеников с 0 по 6 классы из-за ухудшения погодных условий. Очные занятия для них временно отменены. По данным "Казгидромета", в среду в городе ожидаются снег и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, температура воздуха составит −15…−17 °C.