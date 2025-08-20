В Астане нетрезвого пассажира сняли с рейса
Мужчина устроил дебош на борту рейса Камрань - Астана.
В международном аэропорту Астаны сотрудники транспортной полиции задержали 30-летнего жителя столицы, устроившего дебош на борту рейса Камрань - Астана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, громко ругался и игнорировал требования экипажа. После посадки самолёта его сняли с борта и доставили в линейный отдел полиции.
Нарушителя привлекли к ответственности за распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за несоблюдение правил поведения на воздушном судне. Суд назначил ему административный арест сроком на 5 суток за мелкое хулиганство.
"Полиция на транспорте напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила поведения в общественных местах, в том числе на борту воздушных судов. Любые нарушения закона влекут административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность", - говорится в сообщении.
