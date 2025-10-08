Это масштабное мероприятие станет ключевой национальной площадкой для объединения городов страны в единую сеть "Здоровые города". Форум откроет возможности для обмена передовыми практиками, обсуждения эффективных стратегий и формирования совместных решений по созданию комфортной, здоровой и устойчивой городской среды, передаёт BAQ.KZ.

Как пояснили в министрестве здравоохранения, цель форума — создать мощную республиканскую платформу, которая обеспечит методологическую и организационную поддержку городам Казахстана в присоединении к национальной сети "Здоровые города Казахстана".

В рамках форума пройдут четыре тематические пленарные сессии:

"Здоровый город: стратегия устойчивого развития" — знакомство с концепцией и целями сети, опыт Алматы в глобальной инициативе ВОЗ, развитие массового спорта как фактора здоровья.

"Образование и здоровье будущего поколения" — роль школ в укреплении здоровья детей, продвижение физической активности, поддержка психического здоровья подростков через молодежные центры.

"Город для всех возрастов" — инициативы "Здоровые университеты", "Здоровые рабочие места" и центры активного долголетия как основа инклюзивной городской политики.

"Партнёрство и межсекторальное взаимодействие" — вклад НПО и бизнеса в формирование культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья населения.

Форум завершится дискуссией о перспективах развития инициативы и принятием итоговой резолюции, которая станет дорожной картой для реализации проекта в масштабах всей страны.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.