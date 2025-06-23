В столице Казахстана, в рамках масштабной экоинициативы "Таза Қазақстан" и по случаю окончания международного первенства по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями VIRTUS World Basketball Championship 2025, прошла яркая экологическая акция, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Участники чемпионата - представители 11 стран мира - совместно высадили деревья на территории Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Этот символический жест стал не только финальным аккордом спортивного события, но и мощным посланием о важности сохранения окружающей среды.

"Международные делегации, волонтёры и организаторы объединились, чтобы посадить деревья, выразив тем самым единство, солидарность и общее стремление к устойчивому будущему. Это мероприятие стало яркой финальной точкой чемпионата, который собрал спортсменов со всего мира не только на спортивной арене, но и в заботе об окружающей среде", - подчеркнула президент Федерации IDSPORT Дина Темиргалиева.

Посаженные деревья станут зелёным символом не только праздника спорта, но и дружбы между народами, объединивших усилия ради благополучия планеты.

Стоит отметить, что VIRTUS World Basketball Championship 2025 - первый в истории Азии чемпионат такого масштаба для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях приняли участие 180 атлетов из Казахстана, Польши, Австралии, Италии, Испании, Японии, США, Франции, Венесуэлы и Португалии.