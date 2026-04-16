В Астане стартапы из Центральной Азии представят решения будущего

С 22 по 24 апреля в Астане пройдет международная выставка RES 2026 EXPO, которая объединит лидеров устойчивого развития, технологические компании и инвесторов со всего мира. Одним из ключевых событий деловой программы выставки станет Eco Startup Competition Central Asia - площадка для отбора и ускоренного развития климатических стартапов региона, которая пройдет 23 апреля с 9.00 по 12.00ч. на главной сцене МВЦ “Expo”.

В конкурсе примут участие команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, представляющие решения на стыке green tech, искусственного интеллекта, deeptech, агротехнологий и цифровых платформ. Участников ждет акселерационная программа-интенсив и финальный Demo Day, где проекты смогут продемонстрировать свои климатические решение широкой аудитории и потенциальным инвесторам.

В числе участников - более 15 стартапов региона, работающих в ключевых направлениях: климатический мониторинг, водные технологии, устойчивое сельское хозяйство, энергетика, робототехника, foodtech и циркулярная экономика. Среди них — решения по переработке загрязнений, управлению водными ресурсами, энергоэффективной инфраструктуре, развитию экологичных производств и цифровых сервисов для устойчивого развития.

Также 23 апреля с 17:00 до 18:00 в рамках программы состоится стратегическая панельная дискуссия высокого уровня, посвящённая масштабированию климатических технологий в Центральной Азии.

В обсуждении примут участие представители правительств стран региона и международных организаций, включая:

— Жомарта Алиева, вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

— Обиджона Кудратова, первого заместителя министра экологии Узбекистана

— Асель Раимкулову, заместителя министра природных ресурсов Кыргызской Республики

— Хакима Исмоилзоду, представителя Агентства инноваций Таджикистана

— Цийонга Цзоу, заместителя генерального директора ЮНИДО

Участники обсудят условия, необходимые для перехода климатических стартапов от пилотных проектов к масштабируемым бизнес-моделям, включая развитие регионального хаба по поддержке климатических инноваций, инструментов финансирования и международного сотрудничества.

Сразу после завершения панельной сессии, состоится объединённая торжественная церемония награждения, в рамках которой будут объявлены победители Eco Startup Competition Central Asia, а также подведены итоги Astana Eco Film Festival и Green Runway Fashion Show.

RES 2026 EXPO объединит более 300 компаний из 30 стран, свыше 1 500 делегатов и более 20 000 профессиональных посетителей.