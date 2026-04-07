В Астане стартовал Innovation Day: эксперты обсудят защиту ИИ и новые киберугрозы
Эксперты, бизнес и госсектор рассмотрят, как меняются киберугрозы на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.
В Астане стартовала профильная IT-конференция Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation, которая собрала представителей бизнеса, госсектора и экспертов в области кибербезопасности. В центре внимания – новая реальность: рост кибератак на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта.
Корреспондент BAQ.KZ побывала на площадке и зафиксировала ключевые моменты события. Подробнее – в материале.
AI против AI: новая гонка в кибербезопасности
Ожидается, что одной из ключевых тем станет противостояние искусственного интеллекта: сегодня AI используется не только для защиты, но и для атак. В рамках сессий участники обсудят, кто в этой гонке оказывается сильнее – защитники или злоумышленники.
Также планируется рассмотреть вопросы цифровой устойчивости бизнеса. Эксперты обсудят, как компаниям выстраивать защиту в условиях постоянных киберугроз и растущей зависимости от технологий.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы именно кибербезопасность станет одним из ключевых факторов доверия к цифровой экономике.
Почему классические SOC уже не справляются
Одной из центральных тем конференции станет трансформация центров кибербезопасности (SOC).
Как ожидается, эксперты поднимут вопрос кратного роста кибератак и обсудят, почему прежние подходы больше не работают.
По словам специалиста в области киберзащиты Максима Прахова, современные системы безопасности требуют максимальной автоматизации. Речь идёт о платформах, способных не только выявлять угрозы, но и реагировать на них в автоматическом режиме.
«При текущем объёме атак невозможно полагаться только на ручную работу аналитиков. Без автоматизации и технологий на базе искусственного интеллекта справиться с этим невозможно», – отметил он.
Ожидается, что такие решения станут основой защиты, так как способны анализировать большие объёмы данных и выявлять угрозы быстрее человека.
Новый риск – утечка данных через ИИ
Отдельный блок будет посвящён безопасности самих AI-систем.
Как отметил IT-специалист Арман Туртаев, одним из ключевых рисков становится утечка данных через популярные AI-сервисы.
По его словам, пользователи всё чаще загружают в такие системы рабочие документы и внутреннюю информацию, не всегда учитывая возможные последствия.
«Через такие инструменты могут утекать конфиденциальные данные. Кроме того, сами AI-системы могут генерировать небезопасный контент – вредоносные ссылки или скрипты», – отметил он.
Эксперты планируют обсудить, что защита должна охватывать не только инфраструктуру, но и сами AI-приложения – от этапа разработки до эксплуатации.
Кибербезопасность – вопрос национального уровня
Во второй части программы ожидается участие представителей государственного сектора. Планируется обсудить регуляторные подходы и обеспечение киберустойчивости на уровне страны.
Вице-министр ИИ и цифрового развития РК Досжан Мусалиев добавил, что в рамках конференции Innovation Day в Астане обсуждаются ключевые вызовы в сфере кибербезопасности. В центре внимания — влияние искусственного интеллекта, новые угрозы, а также решения, которые могут быть внедрены в ближайшие годы.
«Мы будем обсуждать, как защищаться в мире, где активно внедряется искусственный интеллект, и как использовать его для кибербезопасности. Также рассмотрим, какие изменения необходимы в законодательстве», — заключил он.
Также ожидается объявление о новых образовательных инициативах и сотрудничестве с IT-экосистемами. Эксперты намерены рассмотреть, как кибербезопасность выходит за рамки IT-задачи и становится частью национальной безопасности.
Ожидается, что в течение дня участники обсудят ключевые вызовы, представят практические кейсы и новые подходы к защите данных. BAQ.KZ продолжает следить за ходом конференции.
Фото: Анеля Өсерхан