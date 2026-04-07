В Астане стартовала профильная IT-конференция Innovation Day: Secure your AI. Fuel Innovation, которая собрала представителей бизнеса, госсектора и экспертов в области кибербезопасности. В центре внимания – новая реальность: рост кибератак на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта.

Корреспондент BAQ.KZ побывала на площадке и зафиксировала ключевые моменты события. Подробнее – в материале.

AI против AI: новая гонка в кибербезопасности

Ожидается, что одной из ключевых тем станет противостояние искусственного интеллекта: сегодня AI используется не только для защиты, но и для атак. В рамках сессий участники обсудят, кто в этой гонке оказывается сильнее – защитники или злоумышленники.

Также планируется рассмотреть вопросы цифровой устойчивости бизнеса. Эксперты обсудят, как компаниям выстраивать защиту в условиях постоянных киберугроз и растущей зависимости от технологий.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы именно кибербезопасность станет одним из ключевых факторов доверия к цифровой экономике.

Почему классические SOC уже не справляются

Одной из центральных тем конференции станет трансформация центров кибербезопасности (SOC).

Как ожидается, эксперты поднимут вопрос кратного роста кибератак и обсудят, почему прежние подходы больше не работают.

По словам специалиста в области киберзащиты Максима Прахова, современные системы безопасности требуют максимальной автоматизации. Речь идёт о платформах, способных не только выявлять угрозы, но и реагировать на них в автоматическом режиме.

«При текущем объёме атак невозможно полагаться только на ручную работу аналитиков. Без автоматизации и технологий на базе искусственного интеллекта справиться с этим невозможно», – отметил он.

Ожидается, что такие решения станут основой защиты, так как способны анализировать большие объёмы данных и выявлять угрозы быстрее человека.

Новый риск – утечка данных через ИИ

Отдельный блок будет посвящён безопасности самих AI-систем.

Как отметил IT-специалист Арман Туртаев, одним из ключевых рисков становится утечка данных через популярные AI-сервисы.

По его словам, пользователи всё чаще загружают в такие системы рабочие документы и внутреннюю информацию, не всегда учитывая возможные последствия.

«Через такие инструменты могут утекать конфиденциальные данные. Кроме того, сами AI-системы могут генерировать небезопасный контент – вредоносные ссылки или скрипты», – отметил он.

Эксперты планируют обсудить, что защита должна охватывать не только инфраструктуру, но и сами AI-приложения – от этапа разработки до эксплуатации.

Кибербезопасность – вопрос национального уровня

Во второй части программы ожидается участие представителей государственного сектора. Планируется обсудить регуляторные подходы и обеспечение киберустойчивости на уровне страны.

Вице-министр ИИ и цифрового развития РК Досжан Мусалиев добавил, что в рамках конференции Innovation Day в Астане обсуждаются ключевые вызовы в сфере кибербезопасности. В центре внимания — влияние искусственного интеллекта, новые угрозы, а также решения, которые могут быть внедрены в ближайшие годы.

«Мы будем обсуждать, как защищаться в мире, где активно внедряется искусственный интеллект, и как использовать его для кибербезопасности. Также рассмотрим, какие изменения необходимы в законодательстве», — заключил он.

Также ожидается объявление о новых образовательных инициативах и сотрудничестве с IT-экосистемами. Эксперты намерены рассмотреть, как кибербезопасность выходит за рамки IT-задачи и становится частью национальной безопасности.

Ожидается, что в течение дня участники обсудят ключевые вызовы, представят практические кейсы и новые подходы к защите данных. BAQ.KZ продолжает следить за ходом конференции.

